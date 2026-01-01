Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 2: Der gestohlene Diamant
23 Min.
Alexander und Emily reisen nach London, um den 50. Jahrestag der Krönung der Queen zu feiern. Im Buckingham Palast herrscht extrem helle Aufregung, der große Diamant aus der Krone ist verschwunden. Das Mädchen Molly fürchtet, dass sie und ihre Mutter, die Zofe der Queen, die Schuld bekommen könnten und bittet die Mäuse um Hilfe ...
Genre:Animation, Abenteuer, Kinder
Altersfreigabe:
0
