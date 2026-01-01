Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Der gestohlene Diamant

Staffel 1Folge 2
Joyn Plus
Der gestohlene Diamant

Der gestohlene DiamantJetzt ohne Werbung streamen

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Folge 2: Der gestohlene Diamant

23 Min.

Alexander und Emily reisen nach London, um den 50. Jahrestag der Krönung der Queen zu feiern. Im Buckingham Palast herrscht extrem helle Aufregung, der große Diamant aus der Krone ist verschwunden. Das Mädchen Molly fürchtet, dass sie und ihre Mutter, die Zofe der Queen, die Schuld bekommen könnten und bittet die Mäuse um Hilfe ...

Alle Staffeln im Überblick

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Alle 1 Staffeln und Folgen