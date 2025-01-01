Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 20: Gespensterjagd am Loch Ness
23 Min.
Emily und Alexander reisen nach Schottland, wo ihr Cousin Angus sie erwartet. Angus ist die Maus von Robby, der mit seinen Eltern in einem Schloss am Loch Ness lebt. Seit einiger Zeit spukt es dort jedoch. Jede Nacht treibt ein Gespenst sein Unwesen, so dass Robbys Eltern das Schloss verkaufen wollen. Emily und Alexander verhindern das, da sie den Nachbarn der MacKenzies als Übeltäter überführen ...
Genre:Animation, Abenteuer, Kinder
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment