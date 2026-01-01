Piratenschätze auf GalapagosJetzt ohne Werbung streamen
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 21: Piratenschätze auf Galapagos
23 Min.
Emily und Alexander besuchen ihre Cousine Sonja in Südamerika. Alle drei sind mit Paolo auf einem Schiff, weil der für sein Dorf Fische fangen will. Sie geraten in einen Sturm und auf die Galapagos-Inseln. Piraten hatten sie aus dem Wasser gezogen. Diese sind hinter dem Schatz von Big Jim her, und Paolo kann nur sein Leben retten, weil er den Piraten die Schatzkarte vorlesen kann ...
Alle Staffeln im Überblick
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Kinder
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment