Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 22: Safari-Sue und die Diamanten
23 Min.
Emily und Alexander reisen nach Afrika zu ihrer Cousine Safari-Sue. Sie lebt bei dem Mädchen Taimani, die von den anderen Massai-Kindern wegen ihrer Körpergröße gehänselt wird. Alle spotten, dass sie die Frau eines Geistes werden soll, der im geheimnisvollen Schwarzen Berg lebt. Da dieser Berg von den Massai gemieden wird, hat der Diamantengräber DeClerk ein leichtes Spiel ...
