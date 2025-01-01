Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 23: Die verlorene Oase
Emily und Alexander sind bei Cousine Siri in der Wüste zu Besuch. Siris Freund Abdul und dessen Vater Salem haben große Wassernot. Auch der Nachbarstamm des Scheichs Khalid leidet unter Wassermangel. Khalid will die Verlorene Oase finden, in der es der Legende nach, immer Wasser gibt. Abdul versucht sein Kamel zu hypnotisieren, damit es Wasser sucht, hypnotisiert aber er Alexander ...
