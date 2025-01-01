Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Die verlorene Oase

Staffel 1Folge 23
23 Min.

Emily und Alexander sind bei Cousine Siri in der Wüste zu Besuch. Siris Freund Abdul und dessen Vater Salem haben große Wassernot. Auch der Nachbarstamm des Scheichs Khalid leidet unter Wassermangel. Khalid will die Verlorene Oase finden, in der es der Legende nach, immer Wasser gibt. Abdul versucht sein Kamel zu hypnotisieren, damit es Wasser sucht, hypnotisiert aber er Alexander ...

