Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 25: Die Rettung der Rentiere
23 Min.
Emilys und Alexanders Verwandtschaft erstreckt sich gar bis nach Norwegen in die Heimat von Santa Claus. Dort besuchen sie ihre Cousine, die in seinem Hause wohnt. Ein Tag vor Weihnachten müssen sie voll Entsetzen feststellen, dass Santas Rentiere gestohlen wurden und die Bescherung der Kinder somit in Gefahr ist ...
