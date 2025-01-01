Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Die Rettung der Rentiere

Staffel 1Folge 25
Die Rettung der Rentiere

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Folge 25: Die Rettung der Rentiere

23 Min.

Emilys und Alexanders Verwandtschaft erstreckt sich gar bis nach Norwegen in die Heimat von Santa Claus. Dort besuchen sie ihre Cousine, die in seinem Hause wohnt. Ein Tag vor Weihnachten müssen sie voll Entsetzen feststellen, dass Santas Rentiere gestohlen wurden und die Bescherung der Kinder somit in Gefahr ist ...

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

