Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Die Mäusematadore

Staffel 1Folge 26
Joyn Plus
Die Mäusematadore

Die MäusematadoreJetzt ohne Werbung streamen

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Folge 26: Die Mäusematadore

23 Min.

Was gibt es Schöneres, als von einer spanischen Cousine zu einer großen Fiesta eingeladen zu werden? Diese Freundin ist mit der Tochter eines berühmten Stierkämpfers befreundet, die großen Kummer hat: Ihr Lieblingsstier, den sie von klein auf kennt, soll zur Fiesta in die Arena geführt werden. Emily und Alexander gelingt es, alle Stiere vor dem Kampf zu retten ...

Alle Staffeln im Überblick

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Alle 1 Staffeln und Folgen