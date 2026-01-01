Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 3: Münchner Strauss-Maus
23 Min.
Alexander und Emily sind zum Skifahren in Deutschland. Sie machen einen Abstecher nach München zu ihrem Cousin Otto, der mit Franz befreundet ist. Franz ist der Sohn des berühmten Komponisten Richard Strauß, der extra für ein Musikfestival eine neue Symphonie komponiert hat. Otto spielt immer mit seinem Mäuseorchester die Kompositionen von Strauß vorher durch und dabei bemerken die Mäuse, dass die Noten vertauscht worden sind ...
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Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
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Genre:Animation, Abenteuer, Kinder
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment