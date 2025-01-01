Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

London - Paris in fliegenden Kisten

Staffel 1Folge 4
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Folge 4: London - Paris in fliegenden Kisten

23 Min.

Emily und Alexander besuchen ihren Cousin Gaston. Der ist leidenschaftlicher Flieger und nimmt am ersten Wettfliegen von London nach Paris teil, das für Mäuse und Ratten parallel zum Rennen der Menschen stattfindet. Gaston ist mit einem Menschenkind befreundet, die mit ihrem Vater auch am Rennen teilnimmt ...

