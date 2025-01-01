London - Paris in fliegenden KistenJetzt ohne Werbung streamen
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 4: London - Paris in fliegenden Kisten
23 Min.
Emily und Alexander besuchen ihren Cousin Gaston. Der ist leidenschaftlicher Flieger und nimmt am ersten Wettfliegen von London nach Paris teil, das für Mäuse und Ratten parallel zum Rennen der Menschen stattfindet. Gaston ist mit einem Menschenkind befreundet, die mit ihrem Vater auch am Rennen teilnimmt ...
Genre:Animation, Abenteuer, Kinder
Copyrights:© Your Family Entertainment