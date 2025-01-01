Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 9: Schweizer Schokoladenmäuse
23 Min.
Emily und Alexander reisen in die Schweiz, wo gerade der große Goldraub stattgefunden hat. Aber es ist auch der Tag, an dem der Wettbewerb "Beste Schweizer Schokolade" stattfindet. Die Golddiebe bringen die Schokolade jedoch an sich, um damit die Goldmünzen zu umhüllen und das Gold als Schokoladentaler außer Landes zu bringen. Emily, Alexander und die Cousinenmaus Heidi folgen den Dieben aufs Matterhorn ...
Alle Staffeln im Überblick
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Kinder
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment