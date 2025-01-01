Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Schweizer Schokoladenmäuse

Staffel 1Folge 9
Joyn Plus
Schweizer Schokoladenmäuse

Schweizer SchokoladenmäuseJetzt ohne Werbung streamen

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Folge 9: Schweizer Schokoladenmäuse

23 Min.

Emily und Alexander reisen in die Schweiz, wo gerade der große Goldraub stattgefunden hat. Aber es ist auch der Tag, an dem der Wettbewerb "Beste Schweizer Schokolade" stattfindet. Die Golddiebe bringen die Schokolade jedoch an sich, um damit die Goldmünzen zu umhüllen und das Gold als Schokoladentaler außer Landes zu bringen. Emily, Alexander und die Cousinenmaus Heidi folgen den Dieben aufs Matterhorn ...

Alle Staffeln im Überblick

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Alle 1 Staffeln und Folgen