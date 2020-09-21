Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Patient läuft blau an

SAT.1Folge vom 21.09.2020
Patient läuft blau an

Patient läuft blau anJetzt kostenlos streamen

Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Folge vom 21.09.2020: Patient läuft blau an

91 Min.Folge vom 21.09.2020Ab 12

Nicht selten kommt es bei Rettungseinsätzen zu ungeahnten Komplikationen, auf die die Einsatzkräfte in Sekundenschnelle reagieren müssen. So auch in dieser Folge. In Jena kämpfen Petro (55) und Felix (22) um das Leben eines Patienten, der dringend beatmet werden muss. In Straubing hat man es mit einem übergriffigen Patienten zu tun und die Stuttgarter Einsatzkräfte müssen sich die Polizei zur Unterstützung dazu holen. Bildrechte: SAT.1/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen