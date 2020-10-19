Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

SAT.1Folge vom 19.10.2020
Folge vom 19.10.2020: Wir müssen deeskalieren

88 Min.Ab 12

Notfallsanitäter Julian (26) und seine Kollegin Aline (31) werden in Nürnberg zu einem Einsatz gerufen, bei dem ein Patient zu erstricken droht, während alle anderen um ihn herum normal atmen können. Währenddessen stehen die Kollegen in Stuttgart vor der Herausforderung, einem Mann zu helfen, dessen psychische Störung bereits körperliche Auswirkungen hat. Und in Jena zeigt sich, dass man auch skurrile Notrufe immer ernst nehmen sollte. Bildrechte: SAT.1/Müller, Benedikt.

