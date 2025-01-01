Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Person in Aufzugtür eingeklemmt
88 Min.Ab 12
In Wiesbaden werden Cora und Nico zu einem Obdachlosen gerufen, der nicht mehr reagiert. Er ist völlig unterkühlt. In Dachau versuchen Marie und Martin einer Frau zu helfen, die am Boden liegt und die Tür nicht öffnen kann. Die Notfallsanitäter Rosi und Max aus Dortmund haben mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Sie müssen einen regungslosen Patienten schnellstmöglich in ein Krankenhaus transportieren. Doch dafür muss erst einmal der Fahrstuhl umgebaut werden.
