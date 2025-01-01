Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Er hat in seinem Zimmer Feuer gelegt

SAT.1
78 Min.Ab 12

Explosionsgefahr in Stuttgart! Eine Frau hat in ihrer Wohnung Pikrinsäure gefunden, die hoch explosiv ist. Müssen sich die Notfallsanitäter David und Michael auf das Schlimmste gefasst machen? In Dortmund versuchen die Sanitäter Max und Rosi, einem Patienten zu helfen, doch dieser wehrt sich vehement. In Wiesbaden hat ein Patient Flüssigkeit in der Lunge. Diagnose: Leberzirrhose im Endstadium. Schaffen es die Sanitäter Nico und Cora ihn rechtzeitig ins Krankenhaus zu bringen?

