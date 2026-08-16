F-22 Raptor - Der US-TarnkappenfliegerJetzt kostenlos streamen
Legendäre Flugzeuge
Folge vom 16.08.2026: F-22 Raptor - Der US-Tarnkappenflieger
50 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Dieser moderne Luftüberlegenheitsjäger ist ein militärisches Allround-Talent: die F-22 Raptor. Sie ist wendig, schnell, kann umfangreich bewaffnet werden und weist hervorragende Tarnkappeneigenschaften vor. Dank einer speziellen Beschichtung ist der „Raubvogel“ für Radarsysteme nahezu unsichtbar. Für welche Missionen wurde der Überschallflieger eingesetzt? Inwiefern ist er anderen Kampfflugzeugen überlegen? Piloten der U.S. Air Force stellen die F-22 Raptor vor und erzählen von ihren Einsätzen.
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Genre:Dokumentation, Militär, Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4, Season 6: welt