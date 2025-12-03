Legends Uncovered - Expedition ins Abenteuer
Folge vom 03.12.2025: Der Flug der Drohne
Folge vom 03.12.2025
Beim Abseilen in der größten Höhle der Welt ist volle Konzentration gefragt, denn die Felsen sind sehr rutschig. Aber der Aufwand zahlt sich für André Rygiert und sein kleines Team aus. Die Abenteurer erwartet in der Unterwelt eine atemberaubende Naturlandschaft. Wenn die Männer in dem von der Außenwelt abgeschnittenen Ökosystem neue Arten entdecken, wäre das eine kleine Sensation. Und André will sich in der Son-Doong-Höhle einen Lebenstraum erfüllen. Ob der Drohnenflug aber tatsächlich gelingen wird, ist ungewiss. Denn die Bedingungen sind anspruchsvoll.
