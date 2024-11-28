Leiwand lästern mit Luis & Lev
Folge 9: Selina und Gabi
32 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12
Auch die Forsthaus-Recation-Show bei Moderations-Duo Luis & Lev dreht sich vor allem um eines: Das Zehen-Gate im Forsthaus. Und dafür haben die beiden zwei ganz besondere Gäste geladen. Keine Geringere als die aktuelle Forsthaus-Bewohnerin Selina, auch genannt „Miss sexy Toes“, sowie Luis’ Mama Gabi nehmen bei ihnen im Studio Platz.
