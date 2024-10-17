Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leiwand lästern mit Luis & Lev

Tara und Johannes

ATVStaffel 2Folge 3vom 17.10.2024
Tara und Johannes

Leiwand lästern mit Luis & Lev

Folge 3: Tara und Johannes

28 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12

Johannes Höfinger aus der aktuellen und Tara Tabitha aus ersten Staffel #FHRS sind zu Gast. Denn: Es gibt massiven Redebedarf nach der 3. Forsthaus-Folge. Um Johannes gibt nämlich es hitzige Ereignisse vor dem ersten großen Absägen.

