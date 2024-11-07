Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leiwand lästern mit Luis & Lev

Costina und Stefan

ATVStaffel 2Folge 6vom 07.11.2024
Costina und Stefan

Costina und StefanJetzt kostenlos streamen

Leiwand lästern mit Luis & Lev

Folge 6: Costina und Stefan

32 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12

„Tinderreisen“-Queen Costina und #BSF-Casanova Stefan sind zu Gast bei den beiden Moderatoren Luis & Lev. Und da geht es schnell um ein ganz spezielles Thema: Die Beziehung zwischen Stefan und Reality-Star Zoe.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Leiwand lästern mit Luis & Lev
ATV
Leiwand lästern mit Luis & Lev

Leiwand lästern mit Luis & Lev

Alle 1 Staffeln und Folgen