Erpressung, Autounfall und NachbarstreitJetzt kostenlos streamen
Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon
Folge 2: Erpressung, Autounfall und Nachbarstreit
110 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 12
Es geht in die zweite Woche bei "Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon"! In seiner persönlichen Recht-Stunde berät Anwalt Ingo Lenßen Menschen zu Fragen aus dem Alltag haben, die einen rechtlichen Hintergrund haben. Wer hat Schuld, wenn das parkende Motorrad umkippt und ein weiteres Fahrzeug beschädigt, das Auto beim Ausweichen eines Linienbusses zerkratzt wird oder eine Person aus Verzweiflung Opfer einer Erpressung wird? Anwalt Ingo Lenßen gibt Rat!
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Recht, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH