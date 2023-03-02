Tierisch genervt, fataler Autokauf und ein Leichnam ist verschwundenJetzt kostenlos streamen
Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon
Folge 3: Tierisch genervt, fataler Autokauf und ein Leichnam ist verschwunden
107 Min.Folge vom 02.03.2023Ab 12
Kultanwalt Ingo Lenßen beantwortet Ihre Rechtsfragen. In einem Fall ist eine Nachbarin tierisch genervt von Katzen. Ein Autokäufer wird dreist über den Tisch gezogen und ein Anrufer berichtet von dem unglaublichen Fakt eines verschwundenen Leichnams.
