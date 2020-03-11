Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde
Folge 5: Folge 5
112 Min.Folge vom 11.03.2020Ab 12
Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon mit Ingo Lenßen! Unter der kostenfreien Nummer 0800/9997777 oder per E-Mail lenssen@sat1gold.de können sich die Zuschauer bei juristischen Alltagsproblemen direkt in der Live-Sendung von Ingo melden.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Recht, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2017, Season 2019-2021: Sat.1 Gold & © Season 2020: Constantin Entertainment GmbH