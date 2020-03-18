Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde
Folge 6: Folge 6
111 Min.Folge vom 18.03.2020Ab 12
Der populäre Anwalt Ingo Lenßen berät in seiner Call-In-Show die Zuschauer in Rechtsbelangen. Die Hotline ist für die Anrufer kostenlos und der Jurist nimmt sich Zeit, um die Nöte und Sorgen möglichst schnell und effektiv aufzulösen.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Recht, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold