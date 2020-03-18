Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde
Folge 6: Folge 6
111 Min.Folge vom 18.03.2020Ab 12
"Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon" mit Ingo Lenßen kehrt zurück. Per Hotline können sich die Zuschauer auch diesmal bei juristischen Alltagsproblemen direkt in der Live-Sendung von Ingo Lenßen beraten lassen. Dabei gibt der Anwalt nicht nur juristische Ratschläge zu den teils skurrilsten Rechtsfragen, sondern auch seine persönliche Einschätzung. Auch Social-Media-Sidekick Kevin Körber ist wieder dabei.
