SAT.1Staffel 4Folge 108
22 Min.Ab 12

Anne Brohm (23) hat schreckliche Angst. Ihre Schwester Maike Brohm (20) ist im Urlaub verschwunden. Auch ihr Freund Ben Senner (27) hat keine Ahnung, wo seine Freundin abgeblieben ist. Der Verdacht fällt auf den Tauchlehrer Christoph Levin (28). Die Ermittler schleusen sich als Tauchschüler in seine Gruppe ein und müssen sogar unter Wasser recherchieren. Plötzlich taucht ein unbekannter Dritter auf.

SAT.1
