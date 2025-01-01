Lenßen & Partner
Folge 2: Im Teufelskreis der Gewalt
23 Min.Ab 12
Alexandra Meininger beauftragt Ingo Lenßen, ihre Tochter Lisa zu vertreten, die einen Überfall auf eine Boutique begangen hat. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich jedoch heraus, dass die 18-Jährige in die Fänge einer brutalen Drückerkolonne geraten ist ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
