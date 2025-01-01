Lenßen & Partner
Folge 5: Fotomodel in Todesangst
22 Min.Ab 12
Das Aktmodell Carolina Reitmeyer hat Angst: Ihre Autoreifen wurden zerstochen, und ein maskierter Mann verfolgt sie. Carolina vermutet, dass es sich bei dem Stalker um den zurückgewiesenen Verehrer Rainer Schickl handelt. Die Ermittler finden heraus, dass der Mann in dubiose Geschäfte verwickelt ist, eine immense Summe Geld erhalten hat und außerdem über kein Alibi verfügt.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1