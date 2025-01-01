Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Fotomodel in Todesangst

SAT.1 Staffel 4 Folge 5
Fotomodel in Todesangst

Fotomodel in Todesangst

Lenßen & Partner

Folge 5: Fotomodel in Todesangst

22 Min. Ab 12

Das Aktmodell Carolina Reitmeyer hat Angst: Ihre Autoreifen wurden zerstochen, und ein maskierter Mann verfolgt sie. Carolina vermutet, dass es sich bei dem Stalker um den zurückgewiesenen Verehrer Rainer Schickl handelt. Die Ermittler finden heraus, dass der Mann in dubiose Geschäfte verwickelt ist, eine immense Summe Geld erhalten hat und außerdem über kein Alibi verfügt.

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

