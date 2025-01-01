Lenßen & Partner
Folge 121: Gefahr im Kindergarten
22 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Marie Wendel ist krank vor Sorge: Ein Unbekannter lauert ihrer kleinen Tochter Emilie vor dem Kindergarten auf. Schnell gerät der Ex-Freund der Mandantin David Raim ins Visier der Ermittler, doch dann stellt sich heraus: Marie Wendel arbeitet als Prostituierte!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1