Folge 127: Der falsche Kapitän
22 Min.Ab 12
Lenßen & Partner recherchieren für Miriam Rehfeld (21), wo ihre 15 Jahre lang verloren geglaubte Schwester Uta (29) lebt. Die Mandantin ist überglücklich, als sie erfährt, dass sie eine Nichte hat: die zehnjährige Vanessa. Doch das Familientreffen wird zum Albtraum: Der Vater des Mädchens, ein Kapitän namens Ralf Büttner, will seine Tochter entführen ...
