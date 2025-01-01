Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Gefangen auf dem Straßenstrich

SAT.1Staffel 4Folge 128
Folge 128: Gefangen auf dem Straßenstrich

21 Min.Ab 12

Sandra Nitka und Christian Storm werden Zeugen einer dramatischen Kindsentführung. Die junge Caro Schneider ist völlig verzweifelt, und als sie plötzlich auch noch spurlos verschwindet, deutet alles auf ihren dubiosen Exfreund Maik Kolmut hin. Seine Spur führt auf den Straßenstrich, wo er als erbarmungsloser Zuhälter bekannt ist. Zwingt er Caro Schneider zur Prostitution?

