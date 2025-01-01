Lenßen & Partner
Folge 142: Die entführte Leihmutter
22 Min.Ab 12
Die hochschwangere Studentin Marie Busch ist verschwunden - ihre Mitbewohnerin Anke Prieb vermutet, dass sie entführt wurde. Nach einem erfolglosen Gespräch mit Otto Merks, dem Chef der Schwangeren, müssen sich Katja Hansen und Mark Blomberg im privaten Umfeld des Mädchens nach dem Täter umsehen. Dabei stoßen sie auf ein Geheimnis von Marie Busch: Sie hat sich gegen Geld als Leihmutter für das kinderlose Ehepaar Gruber hergegeben.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1