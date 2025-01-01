Lenßen & Partner
Folge 145: Sexfalle Internet
22 Min.Ab 12
Der verheiratete Jürgen Gatter hatte über einen Seitensprungchat im Internet eine verhängnisvolle Affäre. Er wurde erpresst und musste, um seine Untreue geheim zu halten, 10.000 Euro an die Unbekannte zahlen. Nun bittet er Lenßen & Partner die Erpresserin zu finden und sein Geld zurück zu holen. Die erste Spur führt ins Internet ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
