Lenßen & Partner
Folge 155: Im Netz der Frauenhändler
23 Min.Ab 12
Die Thailänderin Tukata Wolter sucht Hilfe bei Lenßen und Partner: Ihre Schwester Aunchun Samut ist seit ihrer Ankunft in Deutschland spurlos verschwunden. Hält der Freund der Vermissten, Martin Staller, die junge Thailänderin in seiner Wohnung gefangen? Was weiß die thailändische Prostituierte Phara über das Verschwinden von Aunchun? Die Ermittler geraten in die Schusslinie einer skrupellosen Menschenhändlerbande...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1