Lenßen & Partner
Folge 17: Der unfruchtbare Vater
22 Min.Folge vom 10.05.2025Ab 12
Die Frau des Mandanten Oliver Rüders ist schwanger, obwohl er zeugungsunfähig ist. Lenßen & Partner sollen herausfinden, mit wem sie ihren Mann betrügt. Während der Observierung wird sie von einem brutalen Schläger massiv unter Druck gesetzt - nur ein Eingreifen der Detektive verhindert, dass Frau Rüders schlimmere Verletzungen erleidet. Bei einer Aussprache der Ehepartner schwört Claudia Rüders, dass sie nie etwas mit einem anderen hatte. Kann der Mandant seiner Frau trauen?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1