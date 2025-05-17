Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Erzwungene Liebe

SAT.1Staffel 4Folge 19vom 17.05.2025
Erzwungene Liebe

Erzwungene LiebeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 19: Erzwungene Liebe

22 Min.Folge vom 17.05.2025Ab 12

Der 60-jährige Rentner Walter Herzland macht sich Sorgen um seine Tochter Anna: Seit vier Tagen hat er nichts mehr von ihr gehört und kann sie auch nicht erreichen. Beim Versuch, ihre Wohnung zu durchsuchen, werden die Detektive von ihrem Ex-Freund überrascht. Er erzählt ihnen, dass Anna einen neuen Liebhaber hat, der mit Drogen handelt. Die Aussage bestätigt sich - Sandra Nitka und Christian Storm verfolgen die Spur und geraten in Lebensgefahr!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen