Lenßen & Partner
Folge 3: Die bizarre Sex-Beichte
23 Min.Ab 12
Eva Lindemann wird mit kompromittierenden Fotos erpresst: Jemand hat die verheiratete Frau beim Sex mit verschiedenen Männern fotografiert. Eva Lindemann will unter allen Umständen verhindern, dass ihr Ehemann Heiko von ihren Seitensprüngen erfährt. Steckt einer der Männer, die sie über die Agentur "Diskretion" vermittelt bekam, hinter der schmutzigen Tat?
