Ermittlerin ohne ErinnerungJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 40: Ermittlerin ohne Erinnerung
22 Min.Folge vom 05.07.2025Ab 12
Sandra Nitka und ihre Nichte Nathalie Liebich geraten in einen Überfall auf ein Schmuckgeschäft - die Täter Aaron Nitz und Tarkan Esin tragen gespenstische Zombie-Kontaktlinsen. Bei dem Versuch, ihnen zu folgen, verschwindet die Ermittlerin spurlos. In einem Einfamilienhaus findet Christian Storm seine vermisste Kollegin. Doch Sandra Nitka erkennt ihn nicht und verhält sich äußerst merkwürdig. Arbeitet Sandra auf eigene Faust oder handelt es sich um eine Doppelgängerin?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1