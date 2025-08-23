Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Das Kind des Vergewaltigers

SAT.1Staffel 4Folge 61vom 23.08.2025
Das Kind des Vergewaltigers

Folge 61: Das Kind des Vergewaltigers

21 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 12

Ariane Kuhnert ist sich sicher: Ihr Ehemann Jens Kuhnert soll umgebracht werden. Ingo Lenßen setzt beide Ermittlerteams auf den Fall an. Durch die Zeugenaussage eines Nachbarn kommen Katja Hansen und Tekin Kurtulus auf die Spur von Marc Schaller und Tamara Hesse - die Detektive werden zur Zielscheibe des mörderischen Pärchens. Lenßen und Partner finden sehr bald heraus, dass auch Jens Kuhnert etwas zu verbergen hat. Kennt er seine potenziellen Mörder?

