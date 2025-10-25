Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die aufgehetzte Meute

SAT.1Staffel 4Folge 87vom 25.10.2025
Die aufgehetzte Meute

Lenßen & Partner

Folge 87: Die aufgehetzte Meute

Ab 12

Sylvia Rothe wird überfallen und vergewaltigt. Schnell hat die empörte Nachbarschaft einen Schuldigen gefunden: Holger Schütze kommt gerade aus der Psychiatrie und war unglücklich in das Vergewaltigungsopfer verliebt - verzweifelt bittet er Lenßen, seine Unschuld zu beweisen. Doch das erweist sich als schwierig, denn Gabriel Großhaupt ist sicher, dass seine Freundin von Holger vergewaltigt wurde ...

