Das Geheimnis im VogelkäfigJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 92: Das Geheimnis im Vogelkäfig
22 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12
Ingo Lenßen erhält einen verzweifelten Abschiedsbrief: Seine langjährige Mandantin Helma Probst deutet an, dass sie Selbstmord begehen will. Sofort alarmieren die Ermittler einen Rettungswagen und fahren selbst zu dem Haus der reichen Erbin - ein Notarzt und zwei Sanitäter konnten sie in letzter Sekunde reanimieren ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1