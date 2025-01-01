Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 8Folge 124
23 Min.Ab 12

Die Angestellte einer Baufirma wird entführt. Lenßen und Partner finden auf der Baustelle Spuren, die auf einen Mord hinweisen. Zwei Arbeiter rücken ins Visier der Ermittlungen. Sebastian Thiele schleust sich auf der Baustelle ein, um die Verdächtigen zu beobachten. Doch ehe er den Fall klären kann, gerät er selbst in Lebensgefahr ...

SAT.1
