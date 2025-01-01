Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 14
23 Min.Ab 12

Nach einer wilden Party verschwindet der Sohn des Bürgermeisters spurlos. Der Mandant ist sich sicher, dass seinem Sohn etwas zugestoßen sein muss. Als sich herausstellt, dass eine hohe Geldsumme vom Konto des Vermissten abgehoben wurde, verdichten sich die Hinweise auf eine Entführung. Dann taucht aber ein brisantes Sexvideo des Sohnes auf. Setzt jemand den guten Ruf des Bürgermeisters als Druckmittel ein, um Geld vom Sohn zu erpressen?

SAT.1
