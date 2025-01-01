Lenßen & Partner
Folge 9: Begrabene Vergangenheit
22 Min.
Die Mandantin glaubt, dass ihr Mann in Wirklichkeit eine andere Identität hat. Die Ermittler observieren ihn und beobachten, wie er sich auf dem Friedhof mit einer Unbekannten an einem Grab trifft: Die Frau erpresst den Ehemann, weil sie weiß, wer er in Wirklichkeit ist. Was steckt hinter dem mysteriösen Doppelleben des Ehemanns?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1