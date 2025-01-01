Lenßen & Partner
Folge 6: Abgezockt vom Amt
22 Min.
Eine junge Frau verführt einen Beamten, um an geheime Informationen über ein Millionenprojekt zu kommen. Als der Betrug auffliegt, läuft der liebeskranke Beamte Amok. Der Amtsmissbrauch scheint in einem Blutbad zu enden ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1