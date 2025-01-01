Lenßen & Partner
Folge 15: Das 40.000 Euro Baby
22 Min.Ab 12
Die sechs Monate alte Enkelin der Mandantin wird in einem Parkhaus entführt. Die Eltern des Babys weigern sich, die Polizei einzuschalten. Auf dem Überwachungsvideo des Parkhauses ist der Entführer zu erkennen. Die Eltern behaupten, den Mann nicht zu kennen. Doch die Ermittler finden heraus, dass das Ehepaar lügt: Sie sind mit dem Entführer befreundet. Hat das Pärchen das Baby aus Geldnot verkauft?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
