SAT.1Staffel 4Folge 70vom 08.02.2023
23 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von Jutta Steiger (44) gerufen, da ihrer Familie der Ruin droht. Der geleaste Transporter wurde gestohlen, welchen sie für ihre Arbeit als selbstständige Paketbotin braucht. Eine erste Spur führt zu Juttas Konkurrentin Heike Esser (52), die alles abstreitet. Sie weist aber darauf hin, eine Gestalt mit einem handyähnlichen Gerät gesehen zu haben. Für Ingo Lenßen ist klar: Hier scheinen Profis am Werk zu sein, die gezielt vorgehen ...

