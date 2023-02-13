Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 91vom 13.02.2023
Verschollen

VerschollenJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 91: Verschollen

23 Min.Folge vom 13.02.2023Ab 12

Ingo Lenßen greift ein, als das Ordnungsamt den Kindern von Lea Venske (39) ein Bußgeld androht, als sie Suchplakate für ihren verschollenen Vater anbringen. Die Mutter der beiden, offenbart: Seit ihr Mann Marcus Venske (44) vor einem Jahr nach einem Bootsunfall spurlos verschwunden ist, ist sie finanziell in Notlage und kann nicht einmal mehr die Rechnungen für ihren Blumenladen bezahlen. Doch was ist mit dem Familienvater geschehen? Gibt es noch Hoffnung?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen