Staffel 4Folge 88vom 21.02.2023
Rausch im AltenheimJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 88: Rausch im Altenheim
23 Min.Folge vom 21.02.2023Ab 12
Ingo Lenßen eilt Jasmin Harrer (43) zur Hilfe, denn ihr Vater Bernd Harrer (74), der seit kurzem im Altenheim wohnt, wurde wegen Drogenbesitzes und -handels festgenommen. Aber nicht nur das: Sein bester Freund, ebenso Bewohner des Altenheims, liegt mit einer Überdosis dieser Drogen im Krankenhaus und kämpft ums Überleben. Als es nun um die Frage geht, woher die Drogen kommen und wer sie ihm zugesteckt haben könnte, kommt es zum nächsten Schock für Bernd.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1