SAT.1Staffel 4Folge 88vom 21.02.2023
23 Min.Folge vom 21.02.2023Ab 12

Ingo Lenßen eilt Jasmin Harrer (43) zur Hilfe, denn ihr Vater Bernd Harrer (74), der seit kurzem im Altenheim wohnt, wurde wegen Drogenbesitzes und -handels festgenommen. Aber nicht nur das: Sein bester Freund, ebenso Bewohner des Altenheims, liegt mit einer Überdosis dieser Drogen im Krankenhaus und kämpft ums Überleben. Als es nun um die Frage geht, woher die Drogen kommen und wer sie ihm zugesteckt haben könnte, kommt es zum nächsten Schock für Bernd.

