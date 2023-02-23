Staffel 4Folge 87vom 23.02.2023
Lenßen übernimmt
Folge 87: Fauler Zauber
23 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 12
Ingo Lenßens Mandantin Nike Goesser (39) wurde vom Ehepaar Arnold wegen Körperverletzung angezeigt und soll nun Schmerzensgeld zahlen. Dabei wollte sie nur ihren Kinderwagen zurück, mit dem die fremde Frau unterwegs war. Doch die Arnolds versichern, den Kinderwagen über eine Online-Anzeige gekauft zu haben. Als sich herausstellt, von wem, fällt Nike fast vom Glauben ab: Kennt sie den Täter etwa und wurde dieser selbst Opfer eines dubiosen Schneeballsystems?
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1