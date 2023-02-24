Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1 Staffel 4 Folge 94 vom 24.02.2023
Emily the Fame

Lenßen übernimmt

Folge 94: Emily the Fame

23 Min. Folge vom 24.02.2023 Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird Zeuge eines Streits zwischen Doris Rath (43) und Tochter Emily (15). Ihr droht der Schulverweis, da sie das Smartphone eines Mitschülers "geklaut" hat, weil ihr eigenes von einer vermummten Gestalt gestohlen wurde. Während Team Lenßen gegen den Schulverweis vorgeht, zeigt sich, dass Emily heimlich einen Social Media-Account betreibt. Als ein Video auf ihrem Profil auftaucht, welches Doris beim Diebstahl zeigt, heißt es schnell zu handeln.

